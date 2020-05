Essen: 16-Jähriger hantiert mit Softairpistole auf Spielplatz und leistet dann Widerstand

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen-Süd: Am Mittwoch, 13. Mai, gegen 19.15 Uhr, wurden der Polizei mehrere verdächtige Personen auf einem Spielplatz an der Rahmstraße gemeldet. Darunter sei ein Jugendlicher, der offenbar mit einer Schreckschusspistole und einem Totschläger hantiere. Als die Beamten an dem Spielplatz eintrafen, fanden sie an einer Sitzbank einen 16-Jährigen, einen 20-Jährigen, einen 34-Jährigen und eine 17-Jährige vor. Der 16-Jährige entsprach der Beschreibung des zuvor gemeldeten Jugendlichen. Als die Polizisten ihn daraufhin nach den gemeldeten Gegenständen durchsuchen wollten, wurde der 16-Jährige aggressiv und widersetzte sich den Anweisungen der Beamten. Als die Polizisten in seiner Jackentasche einen Schlagring fanden, versuchte der 16-Jährige die weitere Durchsuchung zu unterbinden, sodass seine Hände gefesselt werden mussten. Als die Beamten ein Gebüsch in der Nähe der Sitzbank durchsuchten, fanden sie dort eine Softairpistole sowie einen Fahrradständer, welcher vermutlich von dem Zeugen für einen Totschläger gehalten wurde. Der 16-Jährige verhielt sich währenddessen weiter aggressiv, unterschritt den Mindestabstand zu den Polizisten, spuckte um sich und drohte den Beamten. Er sollte daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Auf dem Weg zum Streifenwagen leistete er weiter Widerstand, spuckte und trat um sich. Auch auf der Wache war der Jugendliche weiter aggressiv und widersetzte sich den Anweisungen der Beamten. Außerdem fiel ein Alkoholtest positiv aus. Anschließend brachten die Beamten den 16-Jährigen ins Polizeigewahrsam. /bw