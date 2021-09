Essen: 16-Jähriger geschlagen und getreten - Fotofahndung

45239 E.-Werden: Am 22.07.2021 gegen 19:00 Uhr wurde ein 16-Jähriger von zwei unbekannten Tätern am Bahnhof Essen-Werden beleidigt, ins Gesicht geschlagen und mit dem beschuhten Fuß in den Bauch getreten. Einer der mutmaßlichen Täter konnte fotografiert werden.

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-koerperverletzung-0

Wenn Sie Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

