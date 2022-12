Essen: 16-jährige Motorrollerfahrerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht flüchtigen grauen SUV

45238 E.-Huttrop: Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 22. Dezember, bei dem eine 16-jährige Motorrollerfahrerin leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines grauen SUV. Gegen 11 Uhr fuhr die Rollerfahrerin über die Moltkestraße in Richtung Steeler Straße. An der Einmündung zur Elsa-Brändström-Straße bog ein grauer SUV nach links auf die Moltkestraße ab und zwang dadurch die Rollerfahrerin zu einer starken Bremsung. Daraufhin stürzte die 16-Jährige und verletzte sich leicht. Der SUV setzte seine Fahrt über die Moltkestraße fort. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Wagen geben können, sich bei dem zuständigen Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /bw

