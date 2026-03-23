Essen: 15-Jährige bei Verkehrsunfall im Stadtteil Altendorf schwer verletzt

Der 23-jährige Autofahrer fuhr kurz nach Mitternacht auf der Altendorfer Straße in Fahrtrichtung Borbeck, als die 15-jährige Essenerin in Höhe der Haskenstraße auf die Fahrbahn rannte. Der Essener bremste noch ab, erfasste die Jugendliche jedoch mit seinem Renault. Dabei wurde sie schwer verletzt.