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Essen: 15-Jährige bei Verkehrsunfall im Stadtteil Altendorf schwer verletzt
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Essen: 15-Jährige bei Verkehrsunfall im Stadtteil Altendorf schwer verletzt

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Montag, 23.03.2026 08:25

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45143 E-Altendorf: Samstagnacht (21. März) erfasste ein 23-jähriger Autofahrer eine Fußgängerin auf der Altendorfer Straße, als diese unvermittelt auf die Fahrbahn trat.

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Der 23-jährige Autofahrer fuhr kurz nach Mitternacht auf der Altendorfer Straße in Fahrtrichtung Borbeck, als die 15-jährige Essenerin in Höhe der Haskenstraße auf die Fahrbahn rannte. Der Essener bremste noch ab, erfasste die Jugendliche jedoch mit seinem Renault. Dabei wurde sie schwer verletzt.

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Die Altendorfer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Rettungskräfte brachten das Mädchen in ein Krankenhaus. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte per E-Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de oder per Telefon: 0201/829-0./aro

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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