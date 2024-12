Essen: 15-jährige Anna S. aus Essen vermisst - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme

45279 E.-Freisenbruch / 45143 E.-Altendorf: Mit Fotos suchte die Polizei nach der einer vermissten Jugendlichen. Die 15-jährige Anna S. war am 5. November nicht nach Hause gekommen und als Vermisst gemeldet worden.

Wir berichteten: https://essen.polizei.nrw/presse/15-jaehrige-anna-s-aus-essen-vermisst

Nach der Veröffentlichung der Fotos erreichte die Polizei am vergangenen Wochenende ein Hinweis aus der Bevölkerung auf den Aufenthaltsort der Vermissten. Anna S. konnte in Essen-Altendorf in der Wohnung einer Bekannten angetroffen und in Obhut genommen werden.

Wir bedanken uns bei der Bevölkerung für die Mithilfe und bitten, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten./Wrk

