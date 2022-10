Essen: 14-jähriger Radfahrer von Auto angefahren - Polizei sucht Fahrerin und bittet um Zeugenhinweise

45138 E.-Huttrop: Am Montag, 17. Oktober, wurde auf der Kreuzung Herwarthstraße/Bleckerkamp ein 14-jähriger Radfahrer von einer unbekannten Autofahrerin angefahren und leicht verletzt. Gegen 20 Uhr wollte der 14-Jährige von der Herwarthstraße nach rechts in die Straße Bleckerkamp abbiegen. Zu dem Zeitpunkt kam ihm ein Kleinwagen mit Essener Kennzeichen entgegen und bog hinter dem Jugendlichen in den Bleckerkamp ein. Dabei kam es zu einer Kollision, der 14-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Nachdem der Jugendliche sein eingeklemmtes Fahrrad befreit hatte, setzte die Fahrerin des Kleinwagens ihre Fahrt fort. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu der unbekannten Fahrerin. Sie soll etwa 70 Jahre alt sein, schulterlange graue Haare haben und mit einer weißen Bluse bekleidet gewesen sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur flüchtigen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 2 zu melden. /bw

