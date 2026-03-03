Essen: 14-Jähriger mit E-Scooter stürzt durch geöffnete Autotür - Zeugen gesucht

Gegen 19:50 Uhr fuhr der 14-Jährige mit seinem E-Scooter auf der Rüttenscheider Straße in Fahrtrichtung Bredeney. Kurz hinter der Kreuzung Florastraße stand ein bislang unbekannter Pkw am rechten Fahrbahnrand. Als der Essener gerade an dem stehenden Fahrzeug vorbeifuhr, öffnete der Unbekannte plötzlich die Fahrertür. Der Jugendliche touchierte mit dem Lenker seines E-Scooters die Tür und stürzte zu Boden. Anschließend schloss der Fahrzeugführer die Tür und entfernte sich in Fahrtrichtung Bredeney vom Unfallort.