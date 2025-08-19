Essen: 14-jährige Sharleen N. erneut vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

45127 E.-Stadtkern:

Seit Samstag (17. August) wird die 14-jährige Sharleen N. aus Essen erneut vermisst. Sie verließ am 14. August die Anschrift ihres Bruders in Essen nach einem Streit. Am 16. August wurde sie dann am Hauptbahnhof in Hannover angetroffen, entfernte sich allerdings am Folgetag aus einer Jugendeinrichtung in Hannover und ist seitdem unbe-kannten Aufenthalts. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Ein Foto und eine Beschreibung der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/177754

Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei unter der 110. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell