Essen: 14-Jährige durch Angriff zweier Mädchen verletzt - Zwei 15-Jährige in U-Haft

Am Abend des 16. Juli wurde eine 14-Jährige an der U-Bahnhaltestelle "Altenessen Bahnhof" von zwei Mädchen angegriffen und verletzt. Ermittlungen führten zu zwei 15-jährigen Tatverdächtigen, die sich mittlerweile in Untersuchungshaft befinden.

Gegen 23:20 Uhr war die 14-jährige Essenerin allein im Bereich der U-Bahnhaltestelle "Altenessen Bahnhof" unterwegs, als die beiden Mädchen sie zunächst verfolgten und anschließend versuchten, in ein Gespräch zu verwickeln. Als die 14-Jährige nicht darauf einging, griffen die beiden sie an. Sie rissen sie an den Haaren bis sie zu Boden fiel und schlugen und traten auf die Jugendliche ein. Schließlich ließen sie von ihr ab und flüchteten. Die 14-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Ermittlungen der EG Jugend konnten zwei 15-jährige Tatverdächtige aus Mülheim und Bochum (beide deutsch) identifiziert werden, die bereits zuvor mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind. Bei der 15-jährigen Mülheimerin handelt es sich um eine als Intensivtäterin eingestufte Jugendliche.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg, erließ das Amtsgericht Mülheim Haftbefehl. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft./SoKo

