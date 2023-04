Essen: 13-Jähriger während Musikprojekt durch Stichwaffe verletzt - Zeugen gesucht

45127 E.-Stadtkern: Gestern Abend (26. April) stach ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einen 13-jährigen Essener mit einer Stichwaffe. Der Junge wurde leicht verletzt.

An der Schützenbahn fand ein Musikprojekt mit einer Gruppe aus Jugendlichen statt. Gegen 18:30 Uhr zog eine bislang unbekannte Person eine Stichwaffe und versuchte in ein Bein des 13-Jährigen zu stechen. Nachdem dies misslang, holte er erneut aus und verletzt den Oberarm des betroffenen Jungen leicht. Dieser wurde im Nachgang im Krankenhaus behandelt. Danach flüchtete der Unbekannte aus dem Gebäude in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Tatverdächtige wurde als 14-15 Jahre alt und ca.165cm groß beschrieben. Er habe schwarze kurze gelockte Haare, eine dunkle Hautfarbe und sei schwarz gekleidet gewesen.

Gegen den bislang Unbekannten wird aufgrund der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell