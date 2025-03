Essen: 13-Jährige wird während des Karnevalszuges am Po angefasst - BAO Herkules leitet Ermittlungen gegen

45130 E.-Rüttenscheid: Montagnachmittag (3. März) wurde ein 13-jähriges Mädchen während des Karnevalszuges am Po angefasst - die Polizei hat gegen den Tatverdächtigen Ermittlungen eingeleitet.

Das Mädchen war gemeinsam mit seiner Familie auf dem Karnevalszug, als ein Mann es plötzlich am Po anfasste. Dies bekam die Mutter des Mädchens mit und sprach den Mann sofort an. Zwei andere Männer hielten den Tatverdächtigen fest, bis die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten eintrafen. Diese nahmen den Mann in Gewahrsam.

Ihm wurde eine Alkoholprobe entnommen und seine Identität festgestellt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 40-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Die BAO Herkules ermittelt nun wegen der sexuellen Belästigung des Kindes gegen den 40-Jährigen./SyC

