Essen: 12-jähriger Tretrollerfahrer von Fahrrad erfasst - Zeugenaufruf

45127 E.-Stadtkern: Am Freitag (26. Januar) stießen ein 12-jähriger Junge auf einem Tretroller und ein unbekannter Fahrradfahrer an der Steeler Straße zusammen. Der Junge fiel dabei zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unbekannte beachtete das gestürzte Kind nicht und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 08:40 Uhr fuhr der 12-Jährige mit seinem Tretroller auf dem Gehweg der Steeler Straße in Richtung Herkulesstraße. Als er sich an der Unterführung kurz vor der Herkulesstraße befand, fuhr ein Fahrradfahrer an ihm vorbei. Es kam zu einem Zusammenstoß, sodass der Junge zu Boden stürzte. Der 12-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Radfahrer hingegen kümmerte sich nicht um das Kind, sondern setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Der unbekannte Radfahrer soll 40 bis 60 Jahre alt und 180 bis 185 cm groß sein. Er habe eine schlanke Statur, blonde Haare und habe eine Brille getragen.

Der Junge ging nach Hause, wo seine Mutter einen Rettungswagen und die Polizei verständigte. Mit dem Rettungswagen wurde der 12-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Sollte Sie den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen./hey

