Essen: 12-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt - Silberner PKW flüchtig - Zeugen gesucht

Essen: Unbekannter attackiert Frau im Elektromobil - Zeugen

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45355 E.-Bochold: Am gestrigen Samstagmittag (22. Juli) griff ein Unbekannter vor einem Discounter am Wolfsbankring eine Frau (68) in ihrem Elektromobil an.