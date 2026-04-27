Essen: 11-Jährige wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugenaufruf

Anschließend fuhr der Pkw in Fahrtrichtung Hafenstraße davon. Das leicht verletzte Mädchen setzte seinen Weg zur Schule zunächst fort und informierte dort angekommen das Lehrpersonal über den Vorfall. Über den Autofahrer ist bisher lediglich bekannt, dass es sich um eine männliche Person gehandelt haben muss, die zum Unfallzeitpunkt ein rotes Fahrzeug gefahren hat.