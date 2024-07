Essen: 11-Jährige durch Kollision mit PKW schwer verletzt

45141 E.-Stoppenberg:

Am Mittwochvormittag (24. Juli) wurde eine 11-Jährige beim Überqueren der Ernestinenstraße von einem Volvo erfasst und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 11:30 Uhr stieg die 11-Jährige an der Haltestelle "Helfenbergweg" aus dem Bus. Um einen anderen Bus auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu erreichen, trat sie vor dem stehenden Bus auf die Fahrbahn. Beim Überqueren wurde sie von einem 69-jährigen Volvo-Fahrer aus Essen erfasst. Die Schülerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Ernestinenstraße in Fahrtrichtung Hubertstraße gesperrt./SoKo

