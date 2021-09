Essen: 101-Jährige bestohlen - Fotofahndung nach Trickdieb

45144 E.-Frohnhausen:

Am 01.02.2021 wurde eine 101-jährige Seniorin in Frohnhausen Opfer zweier Trickdiebe. Die Täter gaben sich als Wasserwerker aus und gelangten so in ihre Wohnung. Während einer der falschen Handwerker die alte Dame in der Küche ablenkte, durchsuchte sein Komplize die Wohnung und erbeutete Schmuck. Ein Nachbar konnte einen der Täter verfolgen und beschreiben.

Als am 22.06.2021 erneut Trickdiebe bei der 101-Jährigen klingelten, stellte dieser Nachbar einen der mutmaßlichen Täter.

Bei Ermittlungen in sozialen Netzwerken konnten Fotos, die seinen mutmaßlichen Komplizen zeigen, gesichert werden.

Die Fotos finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-trickdiebstahl-0

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Frohnhauser Straße / im Bereich der Alfred-Krupp-Schule machen können? Zeugen werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell