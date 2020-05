Essen: 10-Jährige auf Tretroller angefahren - Flüchtige Unfallfahrerin gesucht

Das Mädchen war gegen 19:55 Uhr mit seinem Roller auf dem Gehweg der Haus-Horl-Straße in Richtung Bottroper Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung Kraienbruch bei Grünlicht die Straße überqueren. Ein silberner PKW, der von der Haus-Horl-Straße (ebenfalls in Fahrtrichtung Bottroper Straße) nach links in die Straße Kraienbruch abbog, stieß mit dem Mädchen zusammen. Die 11-Jährige fiel daraufhin verletzt zu Boden.

Die Autofahrerin stieg aus und fragte nach, ob alles in Ordnung sei. Anschließend befuhr sie den Kraienbruch weiter in Richtung Levinstraße. Nun sucht das Verkehrskommissariat 1 nach der Fahrerin, die etwas älter sein und helle Haare (blond/grau) haben soll. Unterwegs war sie mit einem silbernen PKW mit Essener Kennzeichen. Die Unfallfahrerin und Zeugen, die Hinweise auf sie geben können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4606491 OTS: Polizei Essen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell