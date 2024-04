Erstrunden-Aus für Tatjana Maria beim Turnier in Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist beim Sandplatz-Tennis-Turnier in Stuttgart in der ersten Runde ausgeschieden. Gegen die favorisierte Belgierin Elise Mertens verlor die 36-Jährige aus Bad Saulgau mit 1:6, 6:4, 0:6. Ihr sei so kurz nach dem Billie-Jean-King-Cup-Wochenende die Kraft ausgegangen, erklärte Maria nach ihrem Ausscheiden: «Ich war am Ende müde.»

Im ersten und dritten Satz war die Weltranglisten-66. und deutsche Nummer eins chancenlos. Maria spielte gegen die Weltranglisten-30. fehlerhaft und nicht ihr bestes Tennis. Im zweiten Durchgang kämpfte sich die Schwäbin aber besser in die Partie und mit einem erfolgreichen Stoppball in den Entscheidungssatz. Doch da fehlte Maria wieder die Konstanz, sie ärgerte sich gleich mehrfach und konnte kein Spiel mehr für sich entscheiden. «Sie hat sehr, sehr aggressiv angefangen im dritten Satz, dann habe ich direkt das Break bekommen», sagte Maria: «Dann ist mir das Match ein bisschen weggelaufen.»

Maria direkt aus Brasilien nach Stuttgart gereist

Die derzeit beste deutsche Tennisspielerin war direkt vom Billie-Jean-King-Cup aus Brasilien nach Stuttgart gereist. Zum 3:1 der deutschen Auswahl gegen die Gastgeberinnen und dem Erreichen der Finalrunde des Nationenwettbewerbs hatte sie mit einem gewonnenen Einzel einen Punkt beigetragen.

Jeder habe gewusst, dass es schwierig werde aus Brasilien zu kommen und direkt in Stuttgart zu spielen, sagte Maria: «Egal, ob man gespielt hat oder nicht - es war auf dem Platz eine krasse Sache und neben dem Platz genauso. Wir haben um jeden Punkt gefightet und angefeuert», erzählte Maria über die aufgeheizte Atmosphäre.

Mit ihrem Erstrunden-Aus in Stuttgart verpasste sie ein mögliches Achtelfinale gegen die polnische Weltranglistenerste und Titelverteidigerin Iga Swiatek. Wie Angelique Kerber und Laura Siegemund stand Maria dank einer Wildcard im stark besetzten Hauptfeld.

Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Kerber und die Metzingerin Laura Siegemund greifen erst am Mittwoch ins Geschehen ein. Die Kielerin Kerber trifft bei ihrem ersten Deutschland-Auftritt nach ihrer Babypause auf die Sensationssiegerin der US Open 2021, die Britin Emma Raducanu (18.30 Uhr/Eurosport und DAZN). Siegemund tritt gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk an (2. Spiel nach 12.30 Uhr).