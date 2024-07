Erstes Training unter Kompany - «Er sprüht vor Energie»

München (dpa) - Auf diesen Tag wartet Vincent Kompany beim FC Bayern seit Wochen. Der 38-Jährige leitet (15.30 Uhr) seine erste Trainingseinheit beim deutschen Fußball-Rekordmeister. «Ich erlebe ihn mit sehr großer Vorfreude. Er sprüht vor Energie. Er kann es nicht erwarten, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen», sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Die Münchner hatten den Belgier Ende Mai als Nachfolger von Thomas Tuchel verpflichtet. Über zehn Millionen Euro Ablöse müssen die Bayern an den Premier-League-Absteiger Burnley bezahlen. Kompany hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Drei Jahre - so lange war zuletzt Pep Guardiola Trainer beim FC Bayern.

Endlich wieder Betrieb an der Säbener Straße

«Er freut sich, dass es jetzt losgeht - so wie wir alle», sagte Freund. Der neue Trainer sei schon in den vergangenen Tagen am Club-Gelände gewesen und habe viele Leute kennengelernt. «Man kann die ganz große Vorfreude spüren», sagte Freund. Endlich sei wieder Betrieb an der Säbener Straße. Das erste öffentliche Training steht am Samstag an.

Am Montag und Dienstag standen für Serge Gnabry, Leon Goretzka & Co. Untersuchungen und Leistungsdiagnostik an. Nun dürfen sich die Stars um Neuzugang Hiroki Ito auf die erste Einheit auf dem Rasen freuen. «Ich habe mit dem Trainer schon kurz gesprochen, was ich für einen Beitrag leisten kann, damit wir erfolgreich spielen», sagte Verteidiger Ito.

Erstes Spiel am Tegernsee

Wegen der Urlaube der EM-Teilnehmer hat Kompany erst mal nur einen kleinen Kader zur Verfügung. Nach den Anfangstagen in München reist das Team vom 22. bis 24. Juli zu einem dreitägigen Trainingslager an den Tegernsee, wo dann zum Abschluss ein erstes Testspiel gegen den FC Rottach-Egern ansteht.

Am 28. Juli folgt ein Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten 1. FC Düren, ehe es vom 31. Juli bis 5. August nach Südkorea geht. Den Pflichtspielauftakt bestreiten die Bayern am 16. August im DFB-Pokal auswärts bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm.