Erstes Fahrradhaus im Ruhrgebiet steht in Mülheim

Das Haus bietet Platz für zwölf Fahrräder - vier davon können tageweise für einen Euro gemietet werden. Die anderen acht Stellplätze gibt es für 70 Euro im Jahr. Besonders für E-Bikes ist das Angebot attraktiv: Sie lassen sich wegen ihres Gewichts oft schlecht in Keller oder Wohnungen tragen. Das Fahrradhaus schützt Räder vor Diebstahl und Regen. Für die Jahresmiete können sich Interessierte direkt bei der Stadt melden, heißt es vom Nahmobilitätsbüro. Pro Haushalt ist zunächst ein Stellplatz vorgesehen.