Erste BVB-Pleite trotz 2:0-Führung - Leverkusen in der Krise

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund hat mit drei Gegentoren in der Schlussphase leichtfertig den dritten Saisonsieg verspielt und den ersten empfindlichen Rückschlag in der noch jungen Bundesliga-Saison kassiert.

Der BVB verlor trotz einer 2:0-Führung gegen Aufsteiger Werder Bremen 2:3 (1:0). Damit kann Meister FC Bayern München mit einem Sieg am Sonntag beim VfL Bochum bereits ein wenig wegziehen.

Leverkusen und Leipzig verlieren

Die Krise bei Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen nimmt dagegen größere Ausmaße an. Der Werksclub verlor beim 0:3 (0:2) gegen die TSG 1899 Hoffenheim auch sein drittes Liga-Spiel und bleibt damit Schlusslicht. Dazu hatte sich das Team von Trainer Gerardo Seoane auch im DFB-Pokal beim SV Elversberg blamiert. Ebenfalls schlecht aus den Startlöchern kam DFB-Pokalsieger RB Leipzig, der beim 1. FC Union Berlin 1:2 (0:2) verlor und immer noch ohne Sieg ist.

Nicht in Schwung kommt auch der VfL Wolfsburg unter dem früheren Meistercoach Niko Kovac. Auch im nächsten Heimspiel gegen einen Aufsteiger gab es beim 0:0 gegen den FC Schalke 04 keinen Sieg. Der SC Freiburg siegte unterdessen im Baden-Württemberg-Derby beim VfB Stuttgart 1:0 (1:0) und ist mit sechs Punkten gleich wieder im Vorderfeld vertreten. Außerdem unterlag der FC Augsburg dem FSV Mainz 05 in letzter Minute 1:2 (1:1).

Nach Toren von Julian Brandt (45.+2) und Raphael Guerreiro (77.) schien der dritte BVB-Sieg bereits klare Sache zu sein, bevor der Werder-Wahnsinn in der Schlussphase losging. Lee Buchanan (89.), Niklas Schmidt (90.+3) und Oliver Burke (90.5) versetzten den BVB in Schockzustand und sorgten für ein Ende der Dortmunder Siegesserie unter Trainer Edin Terzic. Damit bleibt der BVB auch hinter Westrivale Borussia Mönchengladbach, der am Freitag gegen Hertha BSC 1:0 gewonnen hatte.

Leverkusen im Krisenmodus

Die Tabellenspitze ist für Bayer ganz weit weg. Christoph Baumgartner mit einem spektakulären Hacken-Tor (9.), Andrej Kramaric (35.) und Georginio Rutter (78.) verschlimmerten die Leverkusener Krise. Dabei hatten die Gastgeber noch Glück, dass Schiedsrichter Tobias Reichel den Hoffenheimer Treffer von Robert Skov nach Videobeweis wieder zurücknahm (39.).

Apropos Videobeweis - der Kölner Keller schaltete sich auch beim Wolfsburg-Spiel nach einem nicht geahndeten Foul von Micky van de Ven an Simon Terodde ein. Der Schalker Stürmer nutzte die Chance vom Punkt aber nicht - und das gleich doppelt. Terodde scheiterte gleich zweimal mit einem schwachen Schuss an Koen Casteels (45.+1 und 45.+3). Der erste Elfmeter war wiederholt worden, da Casteels zu früh die Linie verlassen hatte. So reichte es für den VfL, bei dem Torjäger Max Kruse wieder nur eingewechselt wurde, wenigstens zu einem Punkt.

In Berlin sorgten Neuzugang Jordan Siebatcheu (32.) und Sheraldo Becker (38.) für den nächsten Union-Sieg. Damit ist der Club aus Köpenick mit sieben Punkten ganz nah an der Spitze dran. Für RB war der späte Treffer von Willi Orban (83.) zu wenig.

In Stuttgart schoss Vincenzo Grifo (11.) den Freiburger Sieg heraus. Es war bereits der fünfte Liga-Sieg für die Breisgauer gegen den VfB in Serie. Damit finden sich die Stuttgarter mit zwei Zählern aus drei Partien in der unteren Tabellenhälfte wieder. In Augsburg brachte Karim Onisiwo mit seinem dritten Tor im dritten Spiel die Mainzer in Führung (31.), die Augsburger antworteten mit dem Ausgleich durch Ermedin Demirovic (35.). Nachdem Aaron mit einem verschossenen Foulelfmeter (62.) zunächst die erneute Mainzer Führung liegen ließ, durften die Gäste durch Jae-Sung Lee doch noch ganz spät jubeln (90.+3).