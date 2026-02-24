Erneuter Großbrand in Essen: Schrottplatz betroffen

Die Löscharbeiten waren laut Feuerwehr extrem aufwendig. Bis zu 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Es musste unter anderem der etwa 100 Meter lange und bis zu 15 Meter hohe Schrotthaufen mit einem Bagger Schicht für Schicht auseinandergezogen werden, um tieferliegende Glutnester zu bekämpfen. Der Brandgeruch war auch benachbarten Ruhrgebietsstädten zu riechen.





Dem Brand heute gingen zwei weitere voraus. Ein Zusammenhang zwischen den drei Bränden konnte jedoch laut aktuellem Stand ausgeschlossen werden, so ein Sprecher der Polizei Essen. Bereits am Freitag (20.02.) letzter Woche war die Halle von einem holzverarbeitenden Betrieb bei einem Großbrand abgebrannt. Hier war ein heizender Holzofen höchstwahrscheinlich die Brandursache. Sonntagnacht (22.02.) kam es außerdem an der Alten Bottroper Straße in Essen zu einem Großbrand in einem Kfz-Betrieb, bei dem eine Werkstatthalle vollständig ausbrannte. Hier wird aktuell vermutet, dass einer der gelagerten Elektroakkus Auslöser war.