Erneut Stolperfalle auf der Weißenburger Straße

Den Anfang machte ein 57-Jähriger: Am 20. April fiel er über eine gespannte Schnur und verletzte sich dabei schwer. Nur vier Tage später, am Freitag (24.04.), entdeckte eine Anwohnerin eine Schnur, die jemand an ihrem geparkten Auto befestigt hatte. Heute (28.04.) gegen 4:50 Uhr wäre dann eine 55-jährige Mülheimerin fast über eine Schnur zwischen zwei parkenden Autos gestolpert. Die Polizei wertet das als gefährlichen Angriff und sucht jetzt Zeugen. Wer an der Weißenburger Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich unter 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de melden.