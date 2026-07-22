Erdwärme für Mülheim und Oberhausen: Gesellschaft gegründet

Die neu gegründete „Erneuerbare Wärme Styrum GmbH" (ews) soll auf dem früheren Vallourec-Gelände im Grenzgebiet zwischen Mülheim und Oberhausen eine Probebohrung durchführen – mehrere Kilometer tief in die Erde. Die Kosten dafür liegen bei rund 10 Millionen Euro, ein Großteil soll über Fördermittel finanziert werden. Gelingt der Nachweis, dass genug Erdwärme vorhanden ist, könnte dort bis 2032 eine fertige Geothermie-Anlage entstehen, die Wohnungen in beiden Städten klimaneutral heizt. Die Erkundungsbohrung selbst ist für 2028 geplant – bis dahin laufen noch Planungs- und Genehmigungsverfahren. Durch die interkommunale Zusammenarbeit wollen beide Unternehmen Kosten senken und Risiken teilen, so die Gesellschaft. Das Projekt ist Teil des im Mülheimer Wärmeplan beschlossenen Wegs zur klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2045.