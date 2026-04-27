Erdbeerpizza selber machen: Frühlings-Rezept à la Potting
Da lassen wir Laura einmal in die Küche – und das kommt dabei raus: Erdbeeren auf Pizza. Oder wie sie ihre Kreation nennt: Pizza alle fragole. Wir waren zugegeben erst skeptisch. Inzwischen sind wir überzeugt: Erdbeerpizza ist unser Frühlings-Food-Trend! Neugierig? Hier findet ihr das Rezept zum Nachmachen. Und jetzt seid ihr dran: Was macht ihr am liebsten mit Erdbeeren – und was ist euer persönlicher Food-Trend im Frühling?
Veröffentlicht: Montag, 27.04.2026 10:29
Rezept: Pizza alle fragole
Rezept: Pizza mit Fleisch
Brauchst du:
- Pizzateig (Kann man selber machen oder einfach fertigen kaufen :D )
- Erdbeeren
- Grünen Spargel, für ein Blech brauchts einen halben Bund, für ein halbes entsprechend weniger
- Ne halbe Schale Erdbeeren (für ein ganzes Blech)
- 1/2 rote Zwiebel
- Frischkäse natur
- Parmaschinken 1 Paket
- Mozzarella gerieben
Pizza vegetarisch:
Brauchst du:
- Pizzateig
- Erdbeeren
- Grünen Spargel, für ein Blech brauchts einen halben Bund, für ein halbes entsprechend weniger
- Ne halbe Schale Erdbeeren
- ½ rote Zwiebel
- Mozzarella gerieben
- Frischkäse Ziege
- Später zum Garnieren: Basilikum und Aceto Balsamico
Ran ans Blech!
Pizza mit Fleisch:
Ofen vorheizen auf 210 Grad Ober/Unterhitze
Pizzateig ausrollen auf Backblech mit Backpapier. Dann mit normalem Frischkäse bestreichen. Spargel und Zwiebeln kurz anbraten in ner Pfanne und salzen. Erdbeeren waschen, in Ringe schneiden und auf den Teig. Dann Spargel und Zwiebeln drauf und den Schinken zerrupfen, am Ende mit Mozzarella bestreuen
Pizza vegetarisch:
Ofen vorheizen auf 210 Grad Ober/Unterhitze
Pizzateig ausrollen auf Backblech mit Backpapier. Dann mit Ziegen-Frischkäse bestreichen. Spargel und Zwiebeln kurz anbraten in ner Pfanne und salzen. Erdbeeren waschen, in Ringe schneiden und auf den Teig. Dann Spargel und Zwiebeln drauf, am Ende mit Mozzarella bestreuen
Die Pizza braucht so circa 18 Minuten im Backofen. Wenn sie fertig ist, kann man noch Basilikum und Aceto draufmachen.