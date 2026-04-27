Erdbeerpizza selber machen: Frühlings-Rezept à la Potting

Rezept: Pizza mit Fleisch





Brauchst du:

Pizzateig (Kann man selber machen oder einfach fertigen kaufen :D )

Erdbeeren

Grünen Spargel, für ein Blech brauchts einen halben Bund, für ein halbes entsprechend weniger

Ne halbe Schale Erdbeeren (für ein ganzes Blech)

1/2 rote Zwiebel

Frischkäse natur

Parmaschinken 1 Paket

Mozzarella gerieben

Pizza vegetarisch:

Brauchst du:

Pizzateig

Erdbeeren

Grünen Spargel, für ein Blech brauchts einen halben Bund, für ein halbes entsprechend weniger

Ne halbe Schale Erdbeeren

½ rote Zwiebel

Mozzarella gerieben

Frischkäse Ziege

Später zum Garnieren: Basilikum und Aceto Balsamico

Ran ans Blech!

Pizza mit Fleisch:

Ofen vorheizen auf 210 Grad Ober/Unterhitze

Pizzateig ausrollen auf Backblech mit Backpapier. Dann mit normalem Frischkäse bestreichen. Spargel und Zwiebeln kurz anbraten in ner Pfanne und salzen. Erdbeeren waschen, in Ringe schneiden und auf den Teig. Dann Spargel und Zwiebeln drauf und den Schinken zerrupfen, am Ende mit Mozzarella bestreuen

Pizza vegetarisch:

Ofen vorheizen auf 210 Grad Ober/Unterhitze

Pizzateig ausrollen auf Backblech mit Backpapier. Dann mit Ziegen-Frischkäse bestreichen. Spargel und Zwiebeln kurz anbraten in ner Pfanne und salzen. Erdbeeren waschen, in Ringe schneiden und auf den Teig. Dann Spargel und Zwiebeln drauf, am Ende mit Mozzarella bestreuen





Die Pizza braucht so circa 18 Minuten im Backofen. Wenn sie fertig ist, kann man noch Basilikum und Aceto draufmachen.