Entwarnung: Herrenloser Koffer ist laut Polizei leer

++++ Update: 11:22 Uhr: Laut Polizei geht von dem Koffer keine Gefahr aus. Alle Sperrungen werden nach und nach aufgehoben ++++





Aufgrund eines Polizeieinsatzes in der Mülheimer Innenstadt sind aktuell Bereiche gesperrt. Grund ist ein Koffer, der im Bereich des dortigen Netto-Marktes zurückgelassen wurde. Das hat uns die Polizei gesagt. Sperrungen gibt es im Bereich Schollenstraße, Wallstraße, Friedrich-Ebert-Straße und in der Fußgängerzone. Der Koffer soll jetzt auf mögliche gefährliche Inhalte untersucht werden. Die Polizei bittet Autofahrer, den Bereich der Mülheimer Innenstadt vorerst zu meiden. Wir halten euch auf dem Laufenden!