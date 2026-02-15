© Pixabay (Symbolbild)
Engpass in der Bergischen Straße
In der Bergischen Straße müsst ihr ab Dienstag (17.2) mit Verkehrsbehinderungen rechnen. In der Straße laufen in Höhe der Hausnummer 11 Baurbeiten auf Gehweg. Die Straße wird im Baustellenbereich verengt, teilt die Stadt mit. Die Arbeiten dauern voraussichtlich eine Woche.
In der Bergischen Straße werden im Baustellenbereich Halteverbote eingerichtet. Rettungswege und Zufahrten bleiben erreichbar. Bei schlechtem Wetter kann es zu Verzögerungen kommen. Die Arbeiten sind Teil der städtischen Grünpflege und sollen die Verkehrssicherheit verbessern.
