Engpass in der Bergischen Straße

In der Bergischen Straße müsst ihr ab Dienstag (17.2) mit Verkehrsbehinderungen rechnen. In der Straße laufen in Höhe der Hausnummer 11 Baurbeiten auf Gehweg. Die Straße wird im Baustellenbereich verengt, teilt die Stadt mit. Die Arbeiten dauern voraussichtlich eine Woche.