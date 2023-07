England stürmt ins Finale der U21-EM

Batumi (dpa) - Morgan Gibbs-White verschoss für die Young Lions im georgischen Batumi zwar in der 17. Minute einen Foulelfmeter, brachte sein Team aber dann in der 42. Minute in Führung.

Für das vorentscheidende zweite Tor sorgte Cole Palmer in der 63. Minute. Nach minutenlangem Videobeweis wegen einer angeblichen Abseitsstellung zählte der Treffer doch. Kurz vor Ende stellte der eingewechselte Cameron Archer (90.) den Endstand her.

Die Engländer schafften es erstmals seit 2009 wieder ins Endspiel einer U21-EM. In der Gruppenphase hatte das Team mit einem 2:0 das frühe Aus der deutschen Mannschaft besiegelt. Die Israelis hatten sich als Zweiter der deutschen Vorrundengruppe für die K.o.-Phase qualifiziert und können sich nach dem Aus mit einem Ticket für Olympia 2024 in Paris trösten. Im zweiten Halbfinale treffen am Abend (21.00 Uhr) Spanien und die Ukraine aufeinander.