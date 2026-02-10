Anzeige
Energiemesse mit Rekord-Teilnehmerzahl
© Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services
Heute (10. Februar) startet in Essen die größte Energiefachmesse Europas. Mehr als 1.100 Aussteller aus 33 Ländern zeigen dort ihre neuesten Entwicklungen, heißt es von der Messe Essen.

Veröffentlicht: Dienstag, 10.02.2026 10:07

Die "E-world energy & water" läuft bis zum 12. Februar und stellt einen neuen Rekord auf. Energieversorger, Technik-Firmen und Forschungseinrichtungen präsentieren alles rund um Energie und Wasser. Besucher sehen zum Beispiel neue Techniken für Solaranlagen, bessere Stromzähler oder Lösungen für E-Autos. Besonders wichtig sind dieses Jahr Künstliche Intelligenz und digitale Lösungen. Die Messe zeigt, wie sich die Energiewende in den nächsten Jahren entwickelt und was das für Verbraucher bedeutet.

