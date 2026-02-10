Energiemesse mit Rekord-Teilnehmerzahl

Die "E-world energy & water" läuft bis zum 12. Februar und stellt einen neuen Rekord auf. Energieversorger, Technik-Firmen und Forschungseinrichtungen präsentieren alles rund um Energie und Wasser. Besucher sehen zum Beispiel neue Techniken für Solaranlagen, bessere Stromzähler oder Lösungen für E-Autos. Besonders wichtig sind dieses Jahr Künstliche Intelligenz und digitale Lösungen. Die Messe zeigt, wie sich die Energiewende in den nächsten Jahren entwickelt und was das für Verbraucher bedeutet.