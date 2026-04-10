Ende der Ferien - Lage auf den Autobahnen

Viele Osterurlauber kehren erfahrungsgemäß nicht erst am letzten Ferienwochenende zurück, sondern bereits in den Tagen davor, heißt es. Rund um Mülheim dürften die Autobahnen dennoch verstopfen. Der ADAC nennt ausdrücklich die A2 zwischen Oberhausen und Dortmund, die A3 bei Oberhausen und Duisburg, die A31 vorm Autobahndreieck Bottrop und die A42 zwischen Dortmund und Kamp-Lintfort. Bei der Autobahn GmbH gibt es außerdem eine Liste, bzw. Karte mit den größten Stauschwerpunkten in der Übersicht.