Ende der A40-Sperrung verzögert sich - MIT UPDATE

+++ 9:42 Uhr: Die A40 ist ab sofort wieder frei, sagt die Autobahn GmbH +++





Die A40 bleibt am Kreuz Kaiserberg in Fahrtrichtung Venlo etwas länger gesperrt, als geplant. Das hat die Autobahn GmbH in der Nacht mitgeteilt. Die Autobahn GmbH geht aktuell davon aus, dass die A40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und dem Kreuz Duisburg erst heute Mittag für den Verkehr freigegeben werden kann. Eigentlich sollte die A40 in Fahrtrichtung Venlo seit 5 Uhr wieder frei sein. Grund für die Verzögerung sind demnach technische Probleme an einer Baumaschine.