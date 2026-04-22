© Pixabay (Symbolbild)
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Hintereinander stehend gestapelte Absperrungen für Straßensperrungen mit zwei Lichtern.
Emmericher Straße teilweise gesperrt
Auf der Emmericher Straße am Speldorfer Hafen müssen wir mit dem Auto aktuell Umwege fahren. Laut Stadt wird dort am Straßenkanal gearbeitet. Die Emmericher Straße ist dafür von der Weseler Straße aus kommend in Fahrtrichtung Duisburger Straße gesperrt.
Veröffentlicht: Mittwoch, 22.04.2026 07:04
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In der Gegenrichtung kann der Verkehr über die Emmericher Straße rollen. Die Bauarbeiten dauern laut Stadt voraussichtlich bis zum 4. Mai.
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