EM-Töpfe und Playoff-Starter komplett - Hammergruppe möglich

Wien (dpa) - Mats Hummels hat sich mit möglichen EM-Gegnern der Fußball-Nationalmannschaft nach eigener Aussage noch «keine Sekunde» beschäftigt.

Julian Nagelsmann hat schon vor dem 0:2 im EM-Test in Österreich hingegen durchaus erfreut zur Kenntnis genommen, dass der deutschen Fußball-Nationalmannschaft die ganz dicken Brocken Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien und England in der Gruppenphase im kommenden Sommer erspart bleiben.

«Die Idealkonstellation ist, dass wir uns mit denen beschäftigen, wenn wir weiterkommen», blickte der Bundestrainer schon auf den erhofften Einzug in die K.o.-Runde der Heim-EM 2024 voraus. Zunächst wird es für Nagelsmann bei der Auslosung am 2. Dezember (18.00 Uhr) in Hamburg «spannend», räumte der 36-Jährige ein, «weil man es nicht selbst in der Hand hat».

Seit Dienstagabend sind die Lostöpfe komplett, Kroatien sicherte sich im Fernduell mit Wales das 21. Direkt-Ticket. Die weiteren drei Startplätze werden erst 2024 vergeben.

Pikant: Deutschland droht eine sehr herausfordernde Gruppe mit Dänemark, den Niederlanden und Italien.

Die EM-Lostöpfe

Topf 1 Deutschland A1 gesetzt Portugal Frankreich Spanien Belgien England Topf 2 Ungarn Türkei Rumänien Dänemark Albanien Österreich Topf 3 Niederlande Schottland Kroatien Slowenien Slowakei Tschechien Topf 4 Italien Serbien Schweiz Sieger Playoff A: Polen, Wales, Estland und ein Team aus Finnland, Ukraine und Island Sieger Playoff B: Israel, Bosnien-Herzegowina und zwei Teams aus Finnland, Ukraine und Island Sieger Playoff C: Georgien, Griechenland, Kasachstan, Luxemburg

Der aktuelle Stand für die EM-Playoffs

1 2 3 4 Pfad A Polen Wales Finnland oder Ukraine oder Island* Estland Pfad B Israel Bosnien-Herzegowina Finnland oder Ukraine* Ukraine oder Island* Pfad C Georgien Griechenland Kasachstan Luxemburg

* nach Los-Entscheid der UEFA am 23.11. für Teilnehmer Pfad A

Modus: In jedem Pfad spielen Team 1 - Team 4 und Team 2 - Team 3. Die Sieger dieser Halbfinals ermitteln in Endspielen in ihrem Pfad die drei EM-Teilnehmer