Elton John nimmt Abschied von München

Elton John kommt auf seiner Abschiedstournee auch nach Deutschland. Am Donnerstag (19.00 Uhr) führt die «Farewell Yellow Brick Road» ihn nach München. Für das Konzert in der Olympiahalle waren am Vortag kaum mehr Karten zu erhalten. Erst vor rund einem Jahr war der 76-Jährige in Frankfurt und Leipzig gewesen. Nun folgt München und im Anschluss Hamburg, Berlin, Mannheim und Köln. Anschließend tourt der berühmte Musiker weiter durch Europa, unter anderem durch Spanien, Frankreich und Belgien.

© Peter Byrne/PA Wire/dpa