Elton John: «Fühle mich unglaublich im Glück»

London (dpa) - Der britische Popstar Elton John hat an seinem 75. Geburtstag Dankbarkeit empfunden.

«Ich fühle mich unglaublich im Glück, dass ich mit 75 noch immer so sehr liebe, was ich tue - ich bin so voller Energie, was Musik betrifft und freue mich, dass ich jeden Tag spielen, zuhören und darüber sprechen kann», sagte der gebürtige Engländer der britischen Nachrichtenagentur PA anlässlich seines runden Geburtstags an diesem Freitag (25. März).

Nach der Pandemie wieder auf Tournee zu gehen und live zu spielen sei so aufregend wie vor 50 Jahren, so Elton John weiter. Er wolle nun der jüngeren Musikergeneration und der Musikindustrie als Ganzes, von der er so profitiert habe, etwas zurückgeben, versprach er.

Elton John ist derzeit mit seiner Abschiedstournee «Farewell Yellow Brick Road» in den USA unterwegs. Für den Sommer sind auch mehrere Auftritte in Deutschland geplant.