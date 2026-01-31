Eintracht verliert auch letztes Spiel vor Riera-Start

Frankfurt am Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat auch das letzte Spiel vor dem Amtsantritt von Neu-Trainer Albert Riera verloren. Durch das 1:3 (0:2) in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen warten die Hessen seit mittlerweile acht Pflichtspielen auf einen Dreier.

Ein Doppelschlag von Arthur (26. Minute) und Malik Tillman (33.) sorgte für die komfortable Führung der Gäste. Eintracht-Kapitän Robin Koch gelang vor 59.000 Zuschauern lediglich der Anschlusstreffer (50.). In der Schlussphase schwächte sich die Eintracht durch eine Gelb-Rote Karte für Ellyes Skhiri selbst (71.) und musste dann auch noch das dritte Gegentor durch Aleix García hinnehmen (90. +3).

Während die Eintracht den Anschluss an die Europapokal-Ränge allmählich zu verlieren droht, untermauerten die Leverkusener ihren Platz im oberen Tabellendrittel. Zudem scheinen sie nach wettbewerbsübergreifend drei Siegen nacheinander für das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gewappnet zu sein.

Krösche erklärt Riera-Verpflichtung

Der Spanier Riera löst Interimstrainer Dennis Schmitt ab und feiert am Freitag (20.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin sein Debüt für die Hessen. Sportvorstand Markus Krösche sagte bei Sky über die Verpflichtung Rieras: «Es wird immer schwierige Situationen geben. Wenn du aber jemanden an der Seitenlinie hast, der von dem überzeugt ist, was er tut, dann überträgt sich das auf die Mannschaft.»

Der 43-Jährige soll die Eintracht ab Montag aufpäppeln. Nach dem wechselhaften Auftritt gegen Bayer dürfte Riera genug zu tun haben.

Schon die Anfangsphase verlief nicht nach dem Geschmack der Gastgeber, denen ein bisschen Rückenwind gutgetan hätte. Nach einem Zweikampf im Strafraum fiel Winterneuzugang Arnaud Kalimuendo. Schiedsrichter Robert Schröder entschied sich jedoch auch nach Begutachtung der Videobilder gegen einen Strafstoß (5.).

Bayer war zunächst darauf bedacht, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Die Gäste hatten deutlich mehr Ballbesitz und profitierten dabei von ihrem frühen Pressing. Chancen ergaben sich allerdings erst einmal nicht. Ein erster Versuch von Jarrell Quansah war leichte Beute für Frankfurts Schlussmann Kauã Santos (18.).

Arthur erzielt sein erstes Bundesliga-Tor

Nicht einmal zehn Minuten später hatte der Brasilianer dann aber das Nachsehen. Nach einer Co-Produktion mit seinem Leverkusener Außenverteidigerkollegen Alejandro Grimaldo erzielte Arthur sein Bundesliga-Premierentor. Nur sieben Minuten später ließ sich die anfälligste Defensive der Liga erneut überrumpeln. Diesmal drehte Tillman jubelnd ab.

Der Wille war den Frankfurtern nicht abzusprechen. Doch erst nach der Pause, in der trotz der bislang mauen Darbietung keine Pfiffe von den Rängen zu vernehmen waren, belohnten sie sich durch Koch.

Lautstark unterstützt von den eigenen Fans und angetrieben durch den Anschlusstreffer schien nun ein Ruck durch die Mannschaft zu gehen. Schmitt versuchte, gestenreich von außen auf das Spiel einzuwirken. Doch ein erfolgreicher Abschluss war dem Nachfolger des freigestellten Dino Toppmöllers nicht vergönnt. Zum einen, weil Skhiri innerhalb von zwei Minuten zwei Fouls beging und einen Platzverweis kassierte. Zum anderen, weil Bayer durch Garcia noch ein drittes Mal jubeln durfte.