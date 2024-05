Eintracht plant weiter mit Trainer Toppmöller

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt geht mit Trainer Dino Toppmöller in die neue Bundesliga-Saison.

«Dino hat die Zeit genutzt, war sehr reflektiert und klar. Natürlich war er auch selbstkritisch, mit einer starken Fokussierung und Ableitungen für die neue Saison. Das ist aus meiner Sicht wichtig und entscheidend», sagte Sportvorstand Markus Krösche in einem Interview auf der Club-Homepage.

Der 43-Jährige habe «einen sehr guten Eindruck gemacht und überzeugend aufgezeigt, dass er die Power hat, in der neuen Saison eine positive Entwicklung voranzutreiben», sagte Krösche weiter. Toppmöller war zuletzt immer mehr in die Kritik geraten, hat aber einen Vertrag bei den Frankfurtern bis zum 30. Juni 2026. Er führte die Eintracht trotz einer schwachen Rückrunde auf den sechsten Tabellenplatz, der bei einem Champions-League-Triumph von Borussia Dortmund am Samstag gegen Real Madrid sogar für den Einzug in die Königsklasse reichen würde.