© Feuerwehr Mülheim
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Einsatz: Rauch in der Stadthalle
Ein defekter Scheinwerfer hat gestern Abend in der Stadthalle für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Das hat ein Sprecher mitgeteilt. Ein Scheinwerfer war aus noch ungeklärter Ursache in Rauch aufgegangen und hatte die Brandmeldeanlage der Stadthalle ausgelöst. Zu dem Zeitpunkt fand dort keine Veranstaltung statt.
Veröffentlicht: Freitag, 24.04.2026 06:47
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Die Feuerwehr lüftete den Bereich mit mehreren Hochleistungslüftern. Nach rund anderthalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.
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