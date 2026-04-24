Einsatz: Rauch in der Stadthalle

Ein defekter Scheinwerfer hat gestern Abend in der Stadthalle für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Das hat ein Sprecher mitgeteilt. Ein Scheinwerfer war aus noch ungeklärter Ursache in Rauch aufgegangen und hatte die Brandmeldeanlage der Stadthalle ausgelöst. Zu dem Zeitpunkt fand dort keine Veranstaltung statt.