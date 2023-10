Einsätze in Türkei und Irak nach Bombenanschlag in Ankara

In der türkischen Hauptstadt Ankara kommt es am Sonntag zu einer Explosion. Ein Bekennerschreiben gibt Aufklärung. Kurz darauf greift die türkische Luftwaffe Ziele in kurdischen Gebieten im Irak an.

© Ali Unal/AP/dpa