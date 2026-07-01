Einladung zum Pressetermin: Perspektivwechsel gegen den Toten Winkel bei LKW

Gemeinsam mit der DEKRA, der Verkehrswacht und den Entsorgungsbetrieben Essen erleben die Schüler praxisnah, welche Bereiche aus dem Fahrerhaus eines LKW nicht eingesehen werden können. Die Entsorgungsbetriebe stellen hierfür unterschiedliche Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Die Kinder können selbst auf dem Fahrersitz Platz nehmen und erfahren unmittelbar, warum ausreichender Abstand zu abbiegenden oder anfahrenden Lastkraftwagen lebenswichtig sein kann.