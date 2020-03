Eingeschränkte Betreuung in städtischen Kitas in Mülheim

Ab Montag gibt es in den städtischen Kitas in Mülheim eine Kinder-Betreuung für Eltern, die aktuell besonders wichtige Berufe ausüben. Damit setzt unsere Stadt einen Erlass des Familienministeriums um. Ihre Kinder betreuen lassen, können Mitarbeiter, die für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig sind, sowie in der Medizin oder in der Pflege arbeiten.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services