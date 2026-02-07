Eigentor bremst Mönchengladbach: Remis gegen Leverkusen

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat im West-Duell gegen Bayer Leverkusen immerhin einen Punkt im Abstiegskampf geholt. Nach früher Führung trennte sich die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski im Samstagabendspiel der Fußball-Bundesliga nach einem unglücklichen Eigentor mit 1:1 (1:1) vom Vizemeister. Die Gladbacher setzten mit durchaus ansprechender Leistung ein Zeichen, dass sie zu Hause auch stabiler auftreten können.

Vor 47.599 Zuschauern im Borussia-Park traf Geburtstagskind Yannik Engelhardt (10. Minute) zur frühen Führung, ehe ein Eigentor von Philipp Sander (44.) für den Ausgleich sorgte. Leverkusen unter Kasper Hjulmand verpasste durch das Remis nach intensiven Wochen mit der Dreifachbelastung aus Liga, DFB-Pokal und Champions League wichtige Zähler im Kampf um die Plätze für die Königsklasse.

Borussia mit früher Führung

Bereits früh ließ ein Aufbaufehler im Spiel der Werkself die zuletzt leidgeprüften Borussen-Fans jubeln. Leverkusens in Gladbach ausgebildeter Keeper Janis Blaswich spielte im Strafraum ohne Not einen kurzen Pass auf Aleix Garcia, der den Ball an Haris Tabakovic verlor. Dessen Flachschuss konnte Blaswich zunächst parieren, ehe Engelhardt an seinem 25. Geburtstag den vor seine Füße fallenden Ball im Tor unterbrachte.

Mit der Führung im Rücken zog sich Gladbach zurück und überließ Leverkusen den Ball. Gegen die kompakt stehende Defensive fanden die teils müde wirkenden Gäste kaum Lösungen, es fehlte an Tempo und Durchschlagskraft. Auch nach mehr als 40 Minuten stand noch kein Leverkusener Torschuss zu Buche. Insgesamt blieb die Partie über weite Strecken statisch, wobei die Hausherren den aktiveren Eindruck hinterließen.

Ausgleichstreffer ist ein Eigentor

Doch kurz vor der Pause fiel dann der Ausgleich durch ein aus Gladbacher Sicht unglückliches Eigentor: Einen eigentlich harmlosen Distanzschuss von Aleix Garcia fälschte Sander am Elfmeterpunkt mit dem Fuß unhaltbar ins eigene Tor ab. Bitter für die Gastgeber, die die Partie bis dahin gut im Griff hatten.

Nach dem Seitenwechsel gab Bayer zunehmend den Ton an, versuchte aber im nicht so ganz hochklassigen Spiel eher vergeblich Torchancen zu kreieren. Eine solche verzeichneten einmal mehr die Gastgeber: Der stark spielende Jens Castrop versuchte es nach Zuspiel von Franck Honorat rechts aus spitzem Winkel im Strafraum, doch Blaswich rettet mit dem Fuß (60.). Wenig später setze Castrop den Ball eng umstellt über das Tor (78.).

Polanski – der in der Hinrunden-Partie in Leverkusen erstmals als Borussen-Coach an der Seitenlinie stand - versuchte durch die Einwechselungen des aus Leverkusen ausgeliehen Mittelstürmers Alejo Sarco sowie des schwedischen Last-Minute-Neuzugangs Hugo Bolin noch einmal frische Impulse zu setzen. Auch die Werkself brachte noch einmal neue Kräfte, die aber auch nicht mehr Schwung in die Schlussphase brachten.