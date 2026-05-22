Eigenheim in Mülheim: Land NRW gibt bis zu 208.000 Euro

Für eine dreiköpfige Familie sind in Mülheim in diesem Jahr bis zu 208.000 Euro an Fördermitteln möglich, so die LBS. Weil der Mülheimer Wohnungsmarkt besonders angespannt ist, gilt hier die höchste Förderkategorie: Die Grundförderung beträgt 184.000 Euro, dazu kommen 24.000 Euro pro Kind. Haushalte mit einem Jahresbruttoeinkommen bis zu 57.000 Euro profitieren am meisten – aber auch wer bis zu rund 79.000 Euro verdient, bekommt noch 110.000 Euro Grundförderung. Der entscheidende Vorteil gegenüber einem normalen Bankkredit: Der Zinssatz liegt bei nur einem Prozent – statt der derzeit üblichen vier Prozent am freien Markt, mit einer Laufzeit von bis zu 30 Jahren. Gefördert werden sowohl der Kauf als auch der Neubau von Häusern und Eigentumswohnungen zur eigenen Nutzung.