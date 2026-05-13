Ehrung: Mülheimer retteten zwei Menschen aus der Ruhr

Der Einsatz war am 30. Juni 2025: Die vier Freunde waren mit einem Tretboot auf der Ruhr unterwegs, als sie plötzlich Hilferufe hörten. Zwei von ihnen sprangen sofort ins Wasser und zogen einen erschöpften Mann an Bord. Der berichtete, dass auch seine Frau im Wasser sei. Daraufhin sprang einer der Männer erneut in den Fluss, tauchte mehrfach ab und brachte die Frau schließlich an die Oberfläche – gerade noch rechtzeitig, bis die Feuerwehr eintraf. Besonders bemerkenswert: Die vier bezeichnen sich selbst als mäßige Schwimmer – eine Ausbildung als Rettungsschwimmer haben sie nicht. Genau das machte ihren Einsatz laut DLRG so außergewöhnlich.