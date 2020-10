Ehrlich Brothers auf "LET IT SNOW" & "DREAM & FLY"-Tour

Aufgrund der aktuellen Unsicherheit bei der Planung und Realisierung von Veranstaltungen mit mehr als 3.000 Besuchern finden die im November und Dezember angekündigten "„DREAM & FLY" Shows der Ehrlich Brothers nicht statt. Damit die vielen Fans nicht bis nächstes Jahr auf die Fortsetzung der Tour warten müssen, haben die beiden Zauberbrüder sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: In der Vorweihnachtszeit gehen sie mit einer speziellen Show auf Tour. "LET IT SNOW – die magische Weihnachtsshow" wird in Hallen zu sehen sein, für die ein von behördlicher Seite genehmigtes Sicherheits- und Hygienekonzept vorliegt. Das heißt, diese besondere Show der Ehrlich Brothers findet in kleineren Dimensionen statt als ihre großen Arena-Shows mit "DREAM & FLY" im nächsten Jahr. Für "LET IT SNOW – die magische Weihnachtsshow" bringen die Ehrlich Brothers ein "Best of" ihrer Lieblingsillusionen mit und werden brandneue Kunststücke dabeihaben, die sie in weihnachtlich-winterlicher Atmosphäre inszenieren werden.

"LET IT SNOW – die magische Weihnachtsshow"

Termin: 28.11.2020 in Halle, OWL ARENA

Termin: 29.11.2020 in Halle, OWL ARENA (2 Shows)

Termin: 28.12.2020 in Dortmund, Westfalenhalle

Termin: 29.12.2020 in Dortmund, Westfalenhalle

„DREAM & FLY"

Termin: 07.01.2021 in Oberhausen, König-Pilsener-ARENA

Termin: 08.01.2021 in Oberhausen, König-Pilsener-ARENA

Termin: 27.02.2021 in Köln, LANXESS arena

Termin: 28.02.2021 in Köln, LANXESS arena (2 Shows)

Termin: 13.03.2021 in Düsseldorf, ISS DOME

Termin: 26.06.2021 in Dortmund, Westfalenhalle

Termin: 27.06.2021 in Dortmund, Westfalenhalle (2 Shows)

