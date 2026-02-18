Ehefrau mit Kissen erstickt - Rentner verurteilt

Ein Rentner aus Mülheim hat seine Ehefrau getötet und muss dafür ins Gefängnis. Das Landgericht Duisburg hat ihn zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Der 82-Jährige hatte gestanden, seine 70-jährige Frau mit einem Kissen erstickt zu haben. Ereignet hatte sich die Tat im vergangenen Mai.