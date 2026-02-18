Ehefrau mit Kissen erstickt - Rentner verurteilt
Ein Rentner aus Mülheim hat seine Ehefrau getötet und muss dafür ins Gefängnis. Das Landgericht Duisburg hat ihn zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.
Der 82-Jährige hatte gestanden, seine 70-jährige Frau mit einem Kissen erstickt zu haben. Ereignet hatte sich die Tat im vergangenen Mai.
Das Paar war 40 Jahre verheiratet. In den Wochen vor der Tat gab es heftige Streitigkeiten. Der Mann hatte Audioaufnahmen gemacht, die zeigen, wie die Frau ihn wüst beschimpfte und ihm vorwarf, ihr Leben zerstört zu haben. Der Grund: Der ehemalige Apotheker hatte sein ganzes Vermögen durch falsche Investitionen verloren. Wenige Tage vor der Tat musste das Ehepaar in eine kleine Mietwohnung umziehen. Nach der Tat hatte der Mann selbst die Polizei angerufen und die Tat gestanden. Das Urteil lautet auf Totschlag und ist noch nicht rechtskräftig.