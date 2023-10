Ed Sheeran schafft fünftes Nummer-eins-Album

Pünktlich zum Herbst hat der britische Musiker Ed Sheeran seine Platte «Autumn Variations» herausgebracht und damit in den Offiziellen Deutschen Charts sein fünftes Nummer-eins-Album geschafft. Nach dem Album «-» (gesprochen «Substract») ist es die zweite Spitzenplatzierung binnen weniger Monate, wie GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte.

© Joel C Ryan/Invision via AP/dpa