Echte Freunde für Tom

Am 31. Juli steht das exklusive Konzertevent mit Tom Gregory in Mülheim an. Der britische Superstar steht ab 19 Uhr auf der Drehscheibe am Ringlokschuppen auf der Bühne. Wir haben die letzten Tickets für das Konzert mit Tom und ihr könnt bei Radio Mülheim bis zu 4 Tickets für euch und eure Freunde gewinnen.

Vorher müsst ihr allerdings unter Beweis stellen, dass ihr tatsächlich echte Freunde seid. Ihr müsst bei Radio Mülheim am Morgen mit Insa Löll unter Beweis stellen, wie gut sie den jeweils anderen kennen. Wir machen mit euch die Drei-Freundschafts-Fragen-Probe. Wir stellen typische Freundebuchfragen. Was ist das Lieblingsgericht deines besten Freundes oder deiner besten Freundin? Was war sein bzw. ihr schönstes Urlaubserlebnis?

Je mehr Fragen ihr richtig beantworten könnt, desto besser. Ihr könnt insgesamt bis zu vier Tickets abräumen. Mitmachen ist ganz einfach: Das Formular ausfüllen und mit ein bisschen Glück ruft Insa euch in zurück.

