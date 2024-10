Eberl watscht Hamann für Kane-Kritik ab: «Wie ein Tinnitus»

München (dpa) - Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat die Kritik von Fußball-Experte Dietmar Hamann an Stürmerstar Harry Kane mit einem Spruch gekontert. «Didi Hamann ist wie ein Tinnitus. Der kommt alle drei Tage hoch», sagte der 51 Jahre alte Eberl sichtlich genervt vor dem Topspiel des Spitzenreiters am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga beim Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt. Von Tinnitus wird auch als Ohrensausen gesprochen.

Hamann: Kane ist den Beweis schuldig

Nachdem der 31-jährige Kane im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) und auch bei der ersten Saison-Niederlage der Bayern in der Champions League auswärts gegen Aston Villa (0:1) zweimal torlos blieb, hatte Ex-Nationalspieler Hamann in seiner Sky-Kolumne geschrieben: «Ich habe schon nach der EM im Sommer gesagt, dass er den Beweis noch schuldig ist, die 100 Millionen wert zu sein - auch wenn er letztes Jahr über 30 Tore geschossen hat.» Kane war vor einem Jahr von Tottenham Hotspur verpflichtet worden.

Inhaltlich ging Eberl am Samstag in der Pressekonferenz zum Frankfurt-Spiel der Bayern nicht auf Hamanns Kritik ein. Der 51 Jahre alte Ex-Profi hat die Verantwortlichen bei seinem Ex-Club schon häufiger mit provokanten Aussagen verärgert. In der vergangenen Spielzeit erzürnte er gleich mehrfach Ex-Trainer Thomas Tuchel.

Kane sei vom deutschen Rekordmeister nicht geholt worden, «um gegen Darmstadt einen Hattrick zu erzielen. Er wurde geholt, um gegen Leverkusen und Aston Villa ein Tor zu machen und im Viertelfinale der Champions League zu treffen. Das hat er bislang nicht getan», äußerte Hamann. Er bleibe darum bei Bayerns Rekordtransfer skeptisch.

Torjägerduell in Frankfurt: Marmoush kontra Kane

Kane könnte die Hamann-Kritik schon in Frankfurt mit Leistung und Toren kontern. Dort kommt es zum spannenden Duell der beiden besten Saison-Torschützen. Der Frankfurter Omar Marmoush führt die Bundesliga-Torschützenliste mit sechs Treffern vor Kane an, der bislang fünfmal traf. In den insgesamt acht Pflichtspielen dieser Spielzeit hat der Engländer zehn Tore für den FC Bayern erzielt.