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E-Lastenräder zum Testen in der Innenstadt
© Oliver Müller / FUNKE Foto Services
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E-Lastenräder zum Testen in der Innenstadt

Heute (22.4.) können wir Mülheimer kostenlos zwölf verschiedene E-Lastenräder ausprobieren. Die Cargobike Roadshow macht von 13 bis 18 Uhr auf dem Synagogenplatz Station.



Veröffentlicht: Mittwoch, 22.04.2026 07:21

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Zwei- und dreirädrige Modelle verschiedener Hersteller stehen bereit - vom bewährten Klassiker bis zur aktuellen Neuheit. Alle Räder haben einen elektrischen Antrieb bis 25 Stundenkilometer. Vorkenntnisse sind nicht nötig, ein Personalausweis muss mitgebracht werden. E-Lastenräder eignen sich für Kindertransport, Einkäufe und Ausflüge. Unabhängige Experten beraten neutral ohne Verkaufsabsicht. Auch Gewerbetreibende sind willkommen, heißt es von der Stadt.

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