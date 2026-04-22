E-Lastenräder zum Testen in der Innenstadt

Zwei- und dreirädrige Modelle verschiedener Hersteller stehen bereit - vom bewährten Klassiker bis zur aktuellen Neuheit. Alle Räder haben einen elektrischen Antrieb bis 25 Stundenkilometer. Vorkenntnisse sind nicht nötig, ein Personalausweis muss mitgebracht werden. E-Lastenräder eignen sich für Kindertransport, Einkäufe und Ausflüge. Unabhängige Experten beraten neutral ohne Verkaufsabsicht. Auch Gewerbetreibende sind willkommen, heißt es von der Stadt.